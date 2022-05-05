Премьер-министр Японии назвал неприемлемыми контрсанкции России

Фото: EPA/ETTORE FERRARI/ТАСС

Ответные санкции России на введенные в ее отношении иностранные ограничительные меры являются неприемлемыми, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, именно Россия спровоцировала текущую напряженную ситуацию, прибегнув к военным мерам.

"И хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением. Это абсолютно неприемлемо", – сказал Кисида.

Аналогичную позицию по данному вопросу выразил и министр обороны страны Нобуо Киси. Он полагает, что контрсанкции РФ будут служить препятствием для диалога и станут путем к изоляции страны.

Накануне Россия ввела санкции против 63 японских граждан. В частности, премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 людям запретили въезжать в страну. В МИД РФ подчеркнули, что Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету страны.

3 мая Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер на недружественные действия отдельных стран и международных организаций в отношении России. Согласно документу, муниципалитетам и органам государственной власти РФ, а также компаниям и гражданам запрещено совершать какие-либо сделки с лицами и организациями, подпавшими под действие соответствующих мер, исполнять перед ними обязательства, если таковые в настоящий момент не исполнены, а также осуществлять с ними финансовые операции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.