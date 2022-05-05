Премьер-министр Японии назвал неприемлемыми контрсанкции России

Фото: EPA/ETTORE FERRARI/ТАСС
Ответные санкции России на введенные в ее отношении иностранные ограничительные меры являются неприемлемыми, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По его словам, именно Россия спровоцировала текущую напряженную ситуацию, прибегнув к военным мерам.
"И хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением. Это абсолютно неприемлемо", – сказал Кисида.
Аналогичную позицию по данному вопросу выразил и министр обороны страны Нобуо Киси. Он полагает, что контрсанкции РФ будут служить препятствием для диалога и станут путем к изоляции страны.
Накануне Россия ввела санкции против 63 японских граждан. В частности, премьер-министру Японии Фумио Кисиде и еще 62 людям запретили въезжать в страну. В МИД РФ подчеркнули, что Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету страны.
3 мая Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер на недружественные действия отдельных стран и международных организаций в отношении России. Согласно документу, муниципалитетам и органам государственной власти РФ, а также компаниям и гражданам запрещено совершать какие-либо сделки с лицами и организациями, подпавшими под действие соответствующих мер, исполнять перед ними обязательства, если таковые в настоящий момент не исполнены, а также осуществлять с ними финансовые операции.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: