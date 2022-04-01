Боррель заявил, что ЕС сожалеет о введении РФ санкций в отношении руководителей Союза

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Евросоюз сожалеет о введении Россией санкций в отношении руководителей ЕС, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он также выразил сожаление из-за невозможности юридического оспаривания санкций.



"В отличие от российских контрсанкций, запретительные меры ЕС открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить", – цитирует Борреля ТАСС.

При этом он подчеркнул, что ЕС все еще требует от России прекращения специальной операции, немедленного вывода с Украины вооружений и соблюдения территориальной целостности страны в международно признанных границах.

Ранее Россия в качестве ответной меры на санкции внесла в черный список ряд высших должностных лиц Евросоюза. Речь идет о депутатах Европарламента, еврокомиссарах и начальниках военных структур ЕС, которые были уличены в антироссийской политике, разжигании русофобии. Кроме них, в список внесены некоторые чиновники отдельных стран Евросоюза, работники СМИ и общественных организаций.

