Кириенко заявил, что парад Победы в Луганске и Донецке пока провести нельзя

Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" в Донецке и Луганске пока провести невозможно, но это время скоро придет, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

"И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и "Бессмертный полк" пройдет по улицам городов Донбасса", – приводит РИА Новости слова Кириенко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса. Пушилин уточнил, что в рамках визита политики посетили завод имени Ильича, морской порт, центр помощи "Единой России", открытие памятника бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе, а также химико-металлургический завод в ПГТ "Донское" в Волновахе. Кроме того, политики встретились с ветеранами Великой Отечественной войны.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.