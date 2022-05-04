В НАТО готовили Украину к нападению на РФ – Володин

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Североатлантический альянс готовил Украину к нападению на Россию, но благодаря специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР его удалось предотвратить. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Еще до начала специальной военной операции", – отметил Володин.

По словам спикера Госдумы, украинский народ для Соединенных Штатов на сегодняшний день стал лишь расходным материалом, а национализм – государственной идеологией украинской столицы.

"Если бы не решения, принятые президентом [Владимиром] Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию", – подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что военная спецоперация на Украине сорвала планы Киева по наступлению в Донбасс. Секретный приказ о порядке нападения, перехваченный Вооруженными силами РФ, был представлен министерством обороны России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

