Песков рассказал, когда может завершиться спецоперация на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине может завершиться в обозримом будущем.

"Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями", – сказал Песков в интервью Sky News.

Он отметил, что одной из целей спецоперации является предотвращение угрозы третьей мировой войны, которая возникла бы при вступлении Украины в НАТО и нападении на Крым.

"Применяя статью 5 Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину, могла бы быть третья мировая война. Что сейчас осуществляется – это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что переговорный процесс между украинской и российской делегациями по текущей ситуации на Украине идет медленнее, чем хотелось бы.

Он привел в пример заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который отметил, что всякая надежда на продвижение в переговорах рушится о новые препятствия, срывающие данный процесс.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

