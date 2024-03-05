Париж не перейдет границу соучастия в украинском конфликте – МИД Франции

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Французская сторона никогда не перейдет границу к соучастию в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью LCI.

Комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке сухопутных войск Запада на Украину, Сежурне заявил, что в этих словах заключалось послание Москве, что Париж никогда не бросит Киев.

Вместе с тем, по словам министра, во Франции продолжают придерживаться повестки "победить Россию, не развязывая войны с Россией".

В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что участникам парижской конференции по Украине не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада в зону конфликта. Вместе с тем Макрон не стал исключать подобной возможности в дальнейшем.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это сообщил, что, если западные страны направят на Украину свои войска, тогда неизбежно прямое столкновение России и Североатлантического альянса.

В начале марта Стефан Сежурне заверил, что Париж не планирует направлять своих военных на Украину. Он подчеркнул, что француские бойцы не будут умирать за Украину.

Позже Макрон подтвердил, что Франция не будет направлять военнослужащих на Украину в ближайшее время, однако обдумывает возможные меры по поддержке Киева.

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