ЦИК пока не приняла решение по конечному числу кандидатов в президенты РФ

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не принимала решение по поводу окончательного количества зарегистрированных кандидатов на президентские выборы. Об этом ТАСС сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Ранее депутат ГД от партии КПРФ Денис Парфенов в своем телеграм-канале опубликовал слова члена ЦИК от компартии Колюшина, по мнению которого в бюллетене на выборах президента РФ будет только четыре кандидата, а остальным претендентам откажут в регистрации.

"ЦИК еще не принимала никакого официального решения. Это его (Колюшина. – Прим. ред.) частное предположение. Идет рабочий процесс обсуждения с представителями кандидатов итогов проверки подписей", – сказала она.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня