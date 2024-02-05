В США подтвердили удары по крылатым ракетам хуситов в Йемене

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Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение авиаударов по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом сообщается на странице командования в соцсети X.

В ведомстве уточнили, что американские военные атаковали крылатую ракету наземного базирования и четыре противокорабельные крылатые ракеты хуситов, которые, как утверждается, были готовы к пуску.

Ранее сообщалось, что армии США и Великобритании нанесли очередную серию ударов по военным объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Всего было нанесено 15 ударов в районе йеменских провинций Ходейда и Саада.

В ночь на 4 февраля США и Британия при поддержке стран-союзников нанесли дополнительные удары по военным объектам хуситов на территории Йемена. Всего силы коалиции нанесли удары по 13 объектам, связанным с глубоко зарытыми складами оружия, ракетными системами, пусковыми установками, системами ПВО и радарами.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме предупредили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.

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