Вертолет с Мадуро приземлился у здания суда в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/picture alliance/CNP/Kyle Mazza

Вертолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес приземлился у здания суда в Нью-Йорке, где должно пройти заседание. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным канала, после посадки Мадуро с Флорес пересадили в бронированный автомобиль, который доставил их к зданию.

"Ожидается, что сейчас он направляется в суд", – говорится в сообщении.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Позже Трамп заявил, что США не потребуется вновь применять военную силу против Венесуэлы после захвата Мадуро. По словам американского лидера, США фактически управляют Венесуэлой.

СМИ также сообщили, что Трамп в декабре 2025 года предлагал Мадуро покинуть пост и отправиться в изгнание в Турцию. Однако президент Венесуэлы отклонил ультиматум американского лидера.

