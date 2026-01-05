Форма поиска по сайту

05 января, 15:51

Политика

Посольство РФ в Каракасе призвало россиян воздержаться от поездок в Венесуэлу

Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A

Посольство РФ в Каракасе призвало граждан России воздержаться от поездок в Венесуэлу, об этом говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России со ссылкой на предупреждение посольства РФ в Каракасе.

Отмечается, что воздержаться необходимо в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак.

В то же время Минэкономразвития России рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов и отдельных услуг в республике. Это нужно сделать до нормализации обстановки.

Участники отрасли, в свою очередь, должны в обязательном порядке информировать туристов, которые купили или планируют купить путевку в Венесуэлу, о ситуации в стране.

Гражданам России, которые находятся на территории Венесуэлы, необходимо проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, а также следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств РФ, и следовать их указаниям неукоснительно.

При планировании поездок важно отслеживать актуальную информацию о ситуации на официальных сайтах российских загранучреждений.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле. В ходе нее они захватили и вывезли из страны президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Лидер республики обвиняется в "наркотерроризме", ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре в целях владения этими средствами против Штатов.

