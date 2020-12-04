Байден сообщил о планах на многосторонний подход к России, Ирану и Китаю

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Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что по отношению к России, Китаю и Ирану намерен придерживаться многостороннего подхода. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими", – заявил политик.
По словам Байдена, США также рассчитывают восстановить близкие отношения Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Работа будет вестись в рамках переговоров по иранской ядерной программе.
Кандидат на пост американского президента подчеркнул, что, не вступив в должность, не имеет возможности формировать политику Белого дома. Он уточнил, что возможные в дальнейшем переговоры с Европой могут быть сложными.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу и представил свою будущую команду. При этом кандидат от республиканцев Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования.
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