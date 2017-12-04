МИД РФ не лишит аккредитации американские СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
МИД России не лишит аккредитации представителей СМИ США, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По ее словам, они могут спокойно продолжать свою деятельность в стране, сообщает РИА Новости.
13 ноября телеканал RT America по требованию американского министерства юстиции зарегистрировался в качестве иностранного агента в США. В связи с этим Комитет при Конгрессе США лишил журналистов RT аккредитации.
25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал поправки касательно норм о СМИ, исполняющих функции иностранных агентов. Таковыми могут признать СМИ с зарубежным финансированием могут признать иностранными агентами. Закон стал ответом на действия США. В Штатах меры не сочли зеркальными и раскритиковали.
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что действия США направлены на дискриминацию российских СМИ. В министерстве создали законодательную базу, которая позволит предпринять необходимые меры в связи с этим. Он подчеркнул, что Россия не первой начала совершать подобные действия.
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