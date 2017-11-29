Госдеп США раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах

29 ноября, 02:59
Фото: AP/Alex Brandon
Госдепартамент США раскритиковал российский закон о статусе иностранного агента для СМИ. По мнению представителя Госдепа Хезер Науэрт, он является угрозой свободе прессы и нарушением прав человека в России.
"Новый российский закон, который позволяет министерству юстиции называть СМИ иностранными агентами и осуществлять контроль над их работой и блокировать определенную деятельность в интернете, представляет очередную угрозу свободе прессы в России", – цитирует РИА Новости заявление представителя госдепартамента США.
Кроме того, Науэрт считает, что свобода слова и СМИ, которые правительство считает "неудобными", являются универсальными правами человека, которые Россия обязалась соблюдать.
По мнению представителей ведомства, включение СМИ в закон об иноагентах открывает дверь для обременительных требований, которые будут подавлять независимость изданий и свободу слова в России.
Ранее сообщалось, что 22 ноября Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. Согласно документу, определять СМИ, которые следует внести в список иностранных агентов, будет министерство юстиции. Теперь иноагентами могут признать медиа, которые финансируют зарубежные организаций или государства. При этом закон не затронет российские СМИ, получающие финансовую помощь из-за границы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: