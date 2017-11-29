Госдеп США раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах

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Госдепартамент США раскритиковал российский закон о статусе иностранного агента для СМИ. По мнению представителя Госдепа Хезер Науэрт, он является угрозой свободе прессы и нарушением прав человека в России.

"Новый российский закон, который позволяет министерству юстиции называть СМИ иностранными агентами и осуществлять контроль над их работой и блокировать определенную деятельность в интернете, представляет очередную угрозу свободе прессы в России", – цитирует РИА Новости заявление представителя госдепартамента США.

Кроме того, Науэрт считает, что свобода слова и СМИ, которые правительство считает "неудобными", являются универсальными правами человека, которые Россия обязалась соблюдать.

По мнению представителей ведомства, включение СМИ в закон об иноагентах открывает дверь для обременительных требований, которые будут подавлять независимость изданий и свободу слова в России.

Ранее сообщалось, что 22 ноября Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. Согласно документу, определять СМИ, которые следует внести в список иностранных агентов, будет министерство юстиции. Теперь иноагентами могут признать медиа, которые финансируют зарубежные организаций или государства. При этом закон не затронет российские СМИ, получающие финансовую помощь из-за границы.