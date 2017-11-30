Конгресс США лишил журналистов RT аккредитации

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Исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США предписал журналистам RT вернуть аккредитационные карточки. Информация об этом размещена на сайте организации.

Как говорится в сообщении, причиной такого решения послужила регистрация телеканала RT America в качестве иностранного агента в Соединенных Штатах.

"Комитет 21 ноября единогласно проголосовал за то, чтобы лишить RT America аккредитации. Данное решение связано с тем, что разрешения не могут быть выданы заявителю, нанятому "каким-либо иностранным правительством или его представителем". После регистрации компании T&R Productions, LLC в качестве иностранного агента (американского оператора RT Network) аккредитация данного СМИ стала незаконной", – сообщается в письме.

В тексте также говорится, что корреспонденты RT должны немедленно вернуть аккредитационные карточки.

Ранее сообщалось, что 13 ноября телеканал RT America выполнил требования американского министерства юстиции и зарегистрировался в качестве иностранного агента в США.

"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", – заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.