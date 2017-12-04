В Минкомсвязи рассказали о возможном ответе на ущемление российских СМИ в США

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Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин рассказал о возможных ответных мерах на действия США в отношении российских СМИ.
По его словам, шаги Штатов направлены на дискриминацию российских СМИ. В министерстве разработали законодательную базу, которая позволит предпринять необходимые меры в связи с этим. "И здесь будет зависеть не от того, американские или не американские, а здесь будет зависеть от того, какая страна позволяет себе недружественные действия в отношении российских средств массовой информации. Мы всегда говорили, что за нами не заржавеет", – приводит RT слова Волина.
Он подчеркнул, что Россия не первой начала совершать подобные действия. "Мы точно не будем белыми и пушистыми в ответ на подобного рода действия в отношении российских СМИ", – заявил Волин. Чтобы сохранить элемент неожиданности, объявлять об ответных шагах не будут, добавил замглавы министерства.
25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал поправки касательно норм о СМИ, исполняющих функции иностранных агентов. Теперь СМИ с зарубежным финансированием могут признать иностранными агентами. Закон стал ответом на действия США в отношении российских СМИ. Госдума приняла закон 15 ноября. В Штатах меры не посчитали зеркальными и осудили их.
13 ноября телеканал RT America по требованию американского министерства юстиции зарегистрировался в качестве иностранного агента в США. В связи с этим Комитет при Конгрессе США предписал журналистам RT вернуть аккредитационные карточки.
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