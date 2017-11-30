Однобокая свобода слова. Конгрессу США готовят ответ за лишение аккредитации RT

Российских журналистов RT лишили аккредитации в американском парламенте. Сотрудников телеканала притесняют в Вашингтоне не в первый раз. Чем ответит Москва, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens

На выход

В четверг, 30 ноября, стало известно, что конгресс США лишил корреспондентов телеканала Russia Today аккредитации. Профильный комитет потребовал их сдать карточки. Такое решение было принято после включения СМИ в число иностранных агентов.

В Москве действия конгресса сочли недопустимыми. Лишить зарубежных журналистов аккредитации − это значит нарушить принципы демократии и свободы слова, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

"В США однобокая свобода слова. Мы убедились в этом за последние годы, поскольку неоднократно нарушались все мыслимые международные нормы", − заявил депутат в комментарии RT. Он предположил, что российским властям придется принять ответные жесткие меры, хотя и уподобляться американцам не хочется.

Оставлять действия конгресса безнаказанными не хотят и в Совете Федерации. Верхняя палата российского парламента может принять ответные меры уже сегодня, а именно лишить американских журналистов возможности проходить в здание СФ, утверждает член комитета по международным делам Игорь Морозов. Сенатор не видит смысла тянуть с ответом. "Решение конгресса США показывает, что война против России продолжается, давление на российских журналистов усиливается", − приводит слова Морозова РИА Новости.

По данным источника агентства, в Госдуме уже занялись проработкой зеркальных мер.

Поставили клеймо

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В начале ноября американский Минюст потребовал, чтобы RT зарегистрировался в качестве иноагента. При этом на регистрацию телеканалу отвели всего четыре дня. "Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее, с чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", − заявила тогда главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, новый статус лишил СМИ возможности сотрудничать с рядом давних стратегических партнеров. Он также ударил по состоянию сотрудников RT, которые, как подчеркнула Симоньян, зачастую единственные, кто работает в горячих точках: "Западные СМИ уже давно перестали рисковать жизнями своих ребят... Только мы − наши ребята, девушки, у кого-то уже есть дети − продолжаем отправляться в эти точки, чтобы показать всему миру, что там происходит".

Москва не оставила без ответа действия Минюста США. Российские парламентарии приняли закон, позволяющий признавать иноагентами СМИ, которые получают зарубежное финансирование. Президент РФ Владимир Путин подписал документ 25 ноября.

Накануне, 29 ноября, на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о введении штрафа за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Тем, кто не соблюдает требования, придется заплатить до 5 миллионов рублей. Нескольким изданиям, в том числе "Голосу Америки" и "Радио Свобода", направили уведомления о возможности причисления к иноагентам, однако пока такого решения не было принято.

Американцы раскритиковали действия российских властей, заявив, что они угрожают свободе прессы и нарушают права человека. В Госдепе США подчеркнули, что с помощью нового закона Москва будет подавлять независимость изданий. О том, что на территории Соединенных Штатов уже 80 лет действует аналогичный документ, не упоминалось.

Козел отпущения

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

RT не первый раз попадает под ограничения. В октябре Twitter заблокировал рекламу со страниц, принадлежащих телеканалу и агентству Sputnik. При этом представители Twitter отмечали в конгрессе, который расследует причастность RT к "вмешательству" России в выборы американского президента, что никаких доказательств подобных действий нет.

Год назад и европейцы подлили масла в огонь. Европарламент одобрил резолюции о противодействии враждебной ЕС внешней пропаганде, которая исходит в том числе от России. В ней отмечалось, что для внесения раскола между европейскими странами и североамериканскими партнерами РФ использует, в частности, "многоязычные телевизионные каналы (RT), псевдоинформационные агентства (Sputnik)", а также интернет-троллей. В числе других угроз упоминались пропагандистские действия "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России. − Ред.).

Российские власти неоднократно указывали, что этими и другими действиями Запад нарушает принципы демократии, которыми сам же хвалится. Президент подчеркивал, что Москва последовательно выступает против всяческих попыток ограничить свободу слова. "Нас все время упрекали, что мы внутри страны якобы цензуру вводим. Теперь сами упражняются в этом направлении", − подчеркивал Владимир Путин.