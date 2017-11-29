Законопроект о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах внесен в ГД

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Законопроект о введении штрафа до пяти миллионов рублей за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагентов внесен в Госдуму. Соответствующая инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Документ представлен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом и председателем комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павлом Крашенинниковым. Нарушение закона о СМИ-иноагентах повлечет штраф в 10 тысяч для граждан, 50 тысяч – для дожностных лиц и 500 тысяч рублей – для юридических.

При выявлении повторных случаев, граждане должны будут заплатить 50 тысяч рублей, доложностные лица – 100, юридические – миллион. Уточняется, что если нарушение было грубым, то наказание возрастет до 100 тысяч рублей или 15 суток ареста для граждан, 200 тысяч рублей – для должностных лиц и пяти миллионов – для юридических. Под таковым понимается многократное нарушение закона со стороны СМИ или учрежденного им российского юридического лица, его должностным лицом, сотрудником или представителем.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон 25 ноября. Документ вступает в силу с момента его опубликования.

Теперь СМИ, получающие зарубежное финансирование, могут быть признаны иностранными агентами.

Госдума приняла закон, отвечающий на меры США в отношении российских СМИ, 15 ноября. Затем документ прошел процедуру одобрения в Совете Федерации. В Штатах меры не посчитали "зеркальными", раскритиковав закон.