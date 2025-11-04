Мишустин передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания от Путина

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему наилучшие пожелания от Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые теплые слова приветствия и самые добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", – сказал Мишустин.

Российский премьер также поздравил главу Китая с проведением Четвертого пленума ЦК Коммунистической партии КНР двадцатого созыва, выразив уверенность в успешном выполнении всех намеченных стратегических целей экономического развития Пекина.

В свою очередь, Си Цзиньпин поздравил Мишустина и членов кабмина РФ с Днем народного единства. Председатель КНР назвал премьера России хорошим другом китайского народа и высоко оценил его вклад в развитие сотрудничества двух стран.

Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине в рамках своего двухдневного рабочего визита в Китай. Встреча прошла в Доме народных собраний в центре Пекина. По итогам переговоров российская и китайская делегации подписали 15 совместных документов.

В частности, РФ и КНР будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы. Стороны будут улучшать структуру взаимной торговли, договорившись сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах.