ВСУ потеряли более 20 тысяч военных на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия потеряла на курском направлении 20 200 солдат. Министерство обороны России опубликовало ежедневную сводку в своем телеграм-канале.

При этом потери за минувшие сутки составили 350 военных. Также ВСУ за все время лишились в Курской области 135 танков, 870 боевых бронированных машин, 98 бронетранспортеров и 66 боевых машин пехоты.

Бои с украинскими войсками идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Бойцам отряда "Каштан" спецназа "Ахмат" удалось продвинуться на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил в конце сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

