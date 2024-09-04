Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что организация расширит поддержку Украины

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит поддержку Украины и будет занимать более активную позицию по защите энергетической инфраструктуры и обеспечению ядерной безопасности. Такое заявление сделал гендиректор агентства Рафаэль Гросси после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"МАГАТЭ будет и дальше расширять свою помощь Украине, занимая более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры, чтобы она не влияла на ядерную безопасность", – приводит его слова РИА Новости.

Данное решение в МАГАТЭ приняли после ряда ракетных атак, которые могли привести к опасной нестабильности национальной энергосистемы Украины. Гросси отметил, что безопасность эксплуатации АЭС зависит от того, насколько стабильно и надежно они подключены к электросетям, а в ходе конфликта ситуация в этом отношении становится все более уязвимой и потенциально опасной.

Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС 27 августа. По его словам, риск повреждения станции остается очень серьезным.

В ходе осмотра объекта Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Он намерен проанализировать с российскими коллегами, как это предотвратить.