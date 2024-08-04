РИА Новости: следствие может изменить обвинения по делу экс-замглавы МО Иванова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства, после чего может изменить или дополнить предъявленные обвинения. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство привело документы, в которых отмечается, что срок следствия был продлен до 23 сентября, поскольку необходимо завершить осмотры ранее изъятых предметов, включая электронные носители информации и документы, а также изучить сведения о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номерам обвиняемых.

Вместе с тем подчеркивается, что это касается еще одного фигуранта дела – Александра Фомина.

Как отмечается, следствие и суд получили показания свидетелей.

"Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства", – указывается в сообщении.

Иванова задержали в конце апреля, свою вину он не признал. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны.

Также были арестованы Сергей Бородин, Александр Фомин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего заключили под стражу за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия. В июле экс-замглавы МО РФ отказался сотрудничать со следствием.

