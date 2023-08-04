В ФРГ заявили об отсутствии сведений о причастности России к ситуации в Нигере

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Официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер заявил, что Берлин не располагает сведениями о причастности Москвы к событиям в Нигере. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"У нас нет сведений о том, что российские силы сыграли роль в ходе мятежа", – сказал дипломат.

При этом Фишер заметил, что в последние дни в Нигере были замечены флаги РФ. Кроме того, он утверждает, что в стране усилилась пророссийская пропаганда.

В российском МИД между тем ранее отвергли все обвинения в причастности Москвы к мятежу в африканском государстве. В ведомстве заявили, что подобные заявления направлены на то, чтобы "хоть в чем-то нас в очередной раз обвинить".

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Путчисты рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями. А переходные правительства Буркина-Фасо и Мали тем временем выразили Нигеру поддержку, заявив, что военную интервенцию в страну они сочтут за объявление им войны.



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