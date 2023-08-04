В ЮАР не успеют принять закон о неприкосновенности лидеров до саммита БРИКС

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Власти ЮАР не смогут принять закон о неприкосновенности иностранных лидеров до саммита БРИКС в конце августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента страны Джозефа Пу.

"Нет, не получится до саммита. Работа над ним сейчас не ведется", – сказал собеседник агентства.

19 июля стало известно, что "по взаимному согласию" России и ЮАР Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Позже в ЮАР объяснили, что при принятии соответствующего решения учитывались обязательства страны в рамках Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС).

Россию на саммите будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин между тем примет участие в саммите в формате видео-конференц-связи. Ожидается, что он выступит с речью 23 августа.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде посчитали, что российский лидер и омбудсмен причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию".

