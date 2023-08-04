Мятежники, захватившие власть в Нигере, денонсируют военные соглашения с Францией

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Захватившие власть в Нигере мятежники объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Об этом сообщает агентство France Presse.

В агентстве отмечают, что отстраненный от власти президент Мохамед Базум, считался близким союзником Франции.

Кроме того, захватившие власть военные отозвали полномочия у четырех послов республики. Они также пообещали немедленно ответить "на любую агрессию" со стороны экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) .

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий местной президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани.

После захвата власти мятежники предупредили мировые государства не вмешиваться во внутренние дела страны и пригрозили ответными действиями.

Новые власти Нигера также обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции по освобождению свергнутого президента Базума. Французская сторона это обвинение отвергла.



Новые власти Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции