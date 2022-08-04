Боррель оценил визит Пелоси на Тайвань

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после окончания визита.

"Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей <...> совершать международные поездки", – написал Боррель в Twitter.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что перед поездкой Пелоси на Тайвань Белый дом тайно проводил закрытые переговоры и консультации, чтобы снизить геополитические риски. Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена пыталась уговорить спикера палаты представителей отменить поездку, однако этого не удалось сделать.

В публикации утверждалось, что информацию о визите на Тайвань Пелоси держала в секрете даже от сопровождающих ее членов делегации. Прилетевшие в Азию конгрессмены узнали о планах приземлиться в аэропорту Тайбэя только в день вылета.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.

