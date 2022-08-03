Белый дом тайно готовился к визиту Пелоси на Тайвань – СМИ

Фото: depositphotos/etienjones

Белый дом перед визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань проводил закрытые переговоры и консультации. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, подготовка шла тайно, чтобы снизить риски от предстоящей поездки. В частности, администрация президента Соединенных Штатов заранее предоставила Пелоси ряд членов Белого дома, в том числе из Совета нацбезопасности, которые информировали ее о геополитических рисках в рамках турне по Азии в попытке отменить поездку.

"Белый дом постарался не вмешиваться в эту поездку, подчеркнув, что спикер палаты представителей принимает свои собственные решения. Но за кулисами чиновники в администрации президента Джо Байдена были в ярости от ее настойчивых требований использовать поездку в качестве краеугольного камня своей карьеры в момент очень деликатных отношений с Пекином", – говорится в публикации.

После того как спикер отказалась менять свои планы, включая посещение Тайваня, администрация Байдена работала над предотвращением возможных угроз через неофициальные каналы коммуникации с КНР. Источники агентства утверждают, что были организованы переговоры между представителями Вашингтона и Пекина в посольстве Китая в США, при этом в Белом доме не было плана реагирования на ожидаемые ответные действия КНР.

В публикации также говорится, что информацию о визите на Тайвань Пелоси держала в секрете даже от сопровождающих ее членов делегации. Прилетевшие в Азию конгрессмены узнали о планах приземлиться в аэропорту Тайбэя только в день вылета.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США. В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.

