04 июля, 12:17Политика
Пресс-секретарь Зеленского опроверг, что тот даст интервью Такеру Карлсону
Фото: 123RF/wladyslawmus
В графике президента Украины Владимира Зеленского нет интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, которого цитирует ТАСС.
По его словам, у Зеленского совсем другой график, и Карлсон там не стоит.
Карлсон анонсировал интервью с украинским президентом ранее. По его словам, суть в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире.
В феврале журналист взял интервью у Владимира Путина. Его длительность составила 2 часа 6 минут. Видеозапись беседы российского лидера и американского журналиста набрала около одного миллиарда просмотров по всему миру.
Сам президент РФ, говоря о популярности этого интервью, пояснил, что в мире желают узнать альтернативную точку зрения.
После этого команда Карлсона многократно пыталась организовать интервью с Зеленским, однако, по словам самого журналиста, президент Украины проигнорировал все его запросы.
Новости мира: Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал запросы об интервью