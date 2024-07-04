Пресс-секретарь Зеленского опроверг, что тот даст интервью Такеру Карлсону

Фото: 123RF/wladyslawmus

В графике президента Украины Владимира Зеленского нет интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, которого цитирует ТАСС.

По его словам, у Зеленского совсем другой график, и Карлсон там не стоит.

Карлсон анонсировал интервью с украинским президентом ранее. По его словам, суть в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире.

В феврале журналист взял интервью у Владимира Путина. Его длительность составила 2 часа 6 минут. Видеозапись беседы российского лидера и американского журналиста набрала около одного миллиарда просмотров по всему миру.

Сам президент РФ, говоря о популярности этого интервью, пояснил, что в мире желают узнать альтернативную точку зрения.

После этого команда Карлсона многократно пыталась организовать интервью с Зеленским, однако, по словам самого журналиста, президент Украины проигнорировал все его запросы.