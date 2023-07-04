Атаки дронов на Москву нельзя было бы осуществить без помощи Киеву со стороны Запада – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Атаки беспилотников в Москве и Подмосковье нельзя было бы осуществить без помощи властям Украины со стороны США и их союзников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что западные государства продолжают накачивать Киев оружием, в том числе дронами. Кроме того, Запад обучает операторов беспилотников и предоставляет необходимую для осуществления таких преступлений разведывательную информацию. Подобные данные, уточнили в МИД, они получают с помощью гражданских и военных спутников.

"Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия", – заключили в российском дипведомстве.

Утром 4 июля в ТиНАО были сбиты беспилотники. Жители поселения Московский услышали два взрыва, после чего увидели, как над лесополосой начал подниматься черный дым. Сообщалось, что в общей сложности дронов было три, они двигались в направлении Москвы. Два объекта вывели из строя в небе над ТиНАО, еще один – над Калужской областью.

Сергей Собянин сообщил об уничтожении всех атаковавших столицу беспилотников. Мэр подчеркнул, что после инцидента пострадавших не выявили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала ситуацию актом терроризма со стороны Украины. Дипломат сообщила о необходимости информирования мирового сообщества о том, что США, Великобритания и Франция спонсируют террористический режим.

Позже в Минобороны РФ заявили, что в целом было пять беспилотников. По данным ведомства, российские системы ПВО ликвидировали четыре дрона в ТиНАО, а также подавили еще один БПЛА в Московской области.

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