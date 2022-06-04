США политизируют религиозную свободу для вмешательства в дела других стран – посольство РФ

Фото: depositphotos/tupungato
Россия изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Никаких религиозных преследований в России нет, сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.
"У россиян в крови – выстраивать взаимоуважительные и толерантные отношения с представителями различных этносов и религий", – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Как пояснили в российском посольстве, США, в свою очередь, провоцировали межконфессиональную напряженность в странах Ближнего Востока, Северной Африки и бывшей Югославии.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отсутствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в новом санкционном списке Евросоюза стоит воспринимать как издержки внешней политики, основанной на компромиссе стран – членов ЕС. По мнению Борреля, религиозные деятели должны нести ответственность за поддержку специальной военной операции РФ на Украине наравне с другими лицами.
3 июня Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступят в силу 4 июня. Всего в черном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в новом санкционном списке отсутствует.
За включение патриарха в санкционный список выступал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также в организации отмечали, что эту меру необходимо внести в рамках нового пакета мер в ответ на спецоперацию на Украине.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: