США политизируют религиозную свободу для вмешательства в дела других стран – посольство РФ

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Россия изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Никаких религиозных преследований в России нет, сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"У россиян в крови – выстраивать взаимоуважительные и толерантные отношения с представителями различных этносов и религий", – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Как пояснили в российском посольстве, США, в свою очередь, провоцировали межконфессиональную напряженность в странах Ближнего Востока, Северной Африки и бывшей Югославии.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отсутствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в новом санкционном списке Евросоюза стоит воспринимать как издержки внешней политики, основанной на компромиссе стран – членов ЕС. По мнению Борреля, религиозные деятели должны нести ответственность за поддержку специальной военной операции РФ на Украине наравне с другими лицами.

3 июня Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступят в силу 4 июня. Всего в черном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в новом санкционном списке отсутствует.

За включение патриарха в санкционный список выступал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также в организации отмечали, что эту меру необходимо внести в рамках нового пакета мер в ответ на спецоперацию на Украине.