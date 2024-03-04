Фигурант дела об утечке документов Пентагона признал свою вину

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Обвиняемый по делу об утечке документов Пентагона, военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра признал свою вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебный документ.

"Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений", – указано в досудебном соглашении, подписанном Тейшейрой.

Как написано в документе, мужчина "понимает и соглашается", что прокурор будет просить судью отправить его в тюрьму на 200 месяцев (чуть больше 16,5 года).

Об утечке секретных документов Пентагона стало известно в начале апреля прошлого года. В них была информация о планах Североатлантического альянса и США по укреплению украинской армии, а также иные сведения. В американских Минобороны и Минюсте после этого организовали расследования.

Позже ФБР задержало подозреваемого Тейшейру. Ему предъявили обвинения в несанкционированном хранении и передаче информации о нацобороне страны.

Летом 2023 года Тейшейра не признал свою вину по шести федеральным обвинением. Судебное заседание по его делу проходило в штате Массачусетс.

Подозреваемого в связи с утечкой документов Пентагона оставили под стражей