Россия серьезно обеспокоена ситуацией в Красном море – Небензя

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Российская сторона серьезно обеспокоена ситуацией в Красном море. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации по ситуации в Красном море, пишет ТАСС.

По его словам, происходящее в акватории этого моря является прямой проекцией насилия в секторе Газа, где уже три месяца продолжается "жестокая операция Израиля". Дипломат подчеркнул, что проходящие через Красное море торговые пути являются "жизненно важной артерией" для международной торговли.

Небензя также призвал мировое сообщество "остудить горячие головы" в Вашингтоне, для которых конфликт на Ближнем Востоке является лишь частью геополитической игры.

Он указал на то, что сформированная США международная морская коалиция на самом деле по большей части состоит из американских военных кораблей. В связи с этим легитимность ее действий с точки зрения международного права вызывает серьезные сомнения.

Ранее СМИ сообщали о том, что сторонники правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили две крылатые ракеты по военному кораблю США в Красном море. Тем не менее ракета не попала по намеченной цели.

До этого контейнеровоз датской компании Maersk подвергся обстрелу в южной части Красного моря, одна ракета попала в судно. В Центральном командовании США уточнили, что это уже 23-я незаконная атака со стороны хуситов на международное судоходство с 19 ноября.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".