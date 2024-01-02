02 января, 19:58Происшествия
Maersk на неопределенный срок приостанавливает движение судов в Красном море
Фото: 123RF/astemmer
Датская судоходная компания Maersk решила приостановить передвижение своих судов в Красном море на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Решение о прекращении передвижения судов по Красному морю было принято после нападения на одно из них.
"После инцидента с нашим судном Maersk Hangzhou, произошедшего 30 декабря, мы решили приостановить все транзиты через Красное море/Аденский залив до дальнейшего уведомления", – заявила компания.
Также в компании отметили, что в тех случаях, когда это наиболее целесообразно для клиентов, суда изменят маршрут и продолжат путь вокруг мыса Доброй Надежды.
Ранее контейнеровоз датской компании Maersk подвергся обстрелу в южной части Красного моря, одна ракета попала в судно. Военный корабль США сбил две противокорабельные баллистические ракеты, отвечая на атаку хуситов на это коммерческое судно. В Центральном командовании США уточнили, что это уже 23-я незаконная атака со стороны хуситов на международное судоходство с 19 ноября.
После этого сторонники правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили две крылатые ракеты по военному кораблю США в Красном море. Атака была произведена по военному кораблю около острова Ханиш. Вместе с тем ракета не попала по намеченной цели.
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