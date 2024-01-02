Maersk на неопределенный срок приостанавливает движение судов в Красном море

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Датская судоходная компания Maersk решила приостановить передвижение своих судов в Красном море на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Решение о прекращении передвижения судов по Красному морю было принято после нападения на одно из них.

"После инцидента с нашим судном Maersk Hangzhou, произошедшего 30 декабря, мы решили приостановить все транзиты через Красное море/Аденский залив до дальнейшего уведомления", – заявила компания.

Также в компании отметили, что в тех случаях, когда это наиболее целесообразно для клиентов, суда изменят маршрут и продолжат путь вокруг мыса Доброй Надежды.

Ранее контейнеровоз датской компании Maersk подвергся обстрелу в южной части Красного моря, одна ракета попала в судно. Военный корабль США сбил две противокорабельные баллистические ракеты, отвечая на атаку хуситов на это коммерческое судно. В Центральном командовании США уточнили, что это уже 23-я незаконная атака со стороны хуситов на международное судоходство с 19 ноября.

После этого сторонники правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили две крылатые ракеты по военному кораблю США в Красном море. Атака была произведена по военному кораблю около острова Ханиш. Вместе с тем ракета не попала по намеченной цели.