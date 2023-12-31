В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море

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Контейнеровоз датской компании Maersk подвергся обстрелу в южной части Красного моря, одна ракета попала в судно. Об этом со ссылкой на Центральное командование Вооруженнных сил США сообщает ТАСС.

"Сегодня примерно в 20:30 по времени Саны (совпадает с московским. – прим. ред.) контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил, что в него попала ракета, когда он шел в южной части Красного моря", – указано в сообщении.

Уточняется, что военный корабль США сбил две противокорабельные баллистические ракеты, отвечая на атаку хуситов на это коммерческое судно. В Центральном командовании США уточнили, что это уже 23-я незаконная атака со стороны хуситов на международное судоходство с 19 ноября.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда.

По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Остин добавил, что недавние атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа.

До этого норвежское коммерческое судно Strinda, перевозившее нефть и химикаты, подверглось нападению в Красном море. Согласно данным СМИ, судно было атаковано крылатой ракетой наземного базирования с территории Йемена, из-за удара на корабле возник пожар.

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