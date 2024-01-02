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02 января, 07:13

Происшествия

Хуситы запустили две крылатые ракеты по военному кораблю США в Красном море – СМИ

Фото: 123RF/hamara

Сторонники правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили две крылатые ракеты по военному кораблю США в Красном море. Об этом сообщает издание Sky News Arabia, ссылаясь на военные источники.

Уточняется, что атака была произведена по военному кораблю около острова Ханиш. Вместе с тем ракета не попала по намеченной цели.

По информации журналистов, в ночь на 2 января американский корабль вел ожесточенные бои с катерами хуситов в акватории Красного моря.

В конце декабря контейнеровоз датской компании Maersk подвергся обстрелу в южной части Красного моря, одна ракета попала в судно. В Центральном командовании США уточнили, что это уже 23-я незаконная атака со стороны хуситов на международное судоходство с 19 ноября.

До этого хуситы с помощью беспилотников атаковали два танкера для перевозки нефти в Красном море. Корабли плыли под флагами Норвегии и Индии.

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