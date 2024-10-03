Глава СВР Нарышкин: на Западе услышали предупреждение о ядерном сдерживании

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Согласно новой ядерной доктрине, нападение любого неядерного государства при поддержке ядерной страны на Россию будет расцениваться как совместное нападение на РФ. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, сообщает "Газета.ру".

Он сослался на данные, которые получает СВР, и отметил, что предупреждение Москвы по ядерному сдерживанию было услышано на Западе.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника Союзного государства, сказал ранее Владимир Путин. По словам президента, условия перехода страны к применению ядерного оружия фиксируются.

Основанием для ядерного ответа могут стать достоверные сведения о массированных атаках в сторону РФ средств воздушно-космического нападения. Речь идет о самолетах стратегической или тактической авиации, крылатых ракетах, БПЛА, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

В свою очередь, политолог Александр Бедрицкий назвал внесение поправок в ядерную доктрину России последним предупреждением Западу. Это процедура, считает он, была фактически неизбежна.