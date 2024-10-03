Число потерь ВСУ на курском направлении превысило 19,8 тыс солдат

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 19 850 солдат, 135 танков и 66 боевых машин пехоты за все время боевых действий на курском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, противник лишился 98 бронетранспортеров, 864 боевых бронированных машин, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудий, а также 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 8 HIMARS и 6 MLRS, которые были изготовлены в США.

Еще российские войска уничтожили 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы и 3 РЛС ПВО.

При этом за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, а также 6 артиллерийских орудий, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки Paladin.

Бои с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В рамках поддержки жителей приграничных регионов представители более 50 компаний особой экономической зоны "Технополис "Москва" вместе с жителями Зеленограда собрали две партии гуманитарной помощи. Общий вес груза составил более 2,5 тонны.

В них вошли продукты питания, питьевая вода, бакалея, средства личной гигиены, лекарства и медицинские изделия, постельные принадлежности. Гуманитарную помощь доставляют волонтеры Москвы.

