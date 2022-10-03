Президент Болгарии не подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО

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Президент Болгарии Румен Радев не подписал полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Болгарии.

При этом другие пункты декларации Радев поддерживает.

По словам президента Болгарии, рассматривать вопрос о вступлении Украины в НАТО необходимо только после того, как Москва и Киев примут четкие параметры мирного урегулирования конфликта.

В пресс-службе добавили, что в 2008 году, когда Болгария подписала декларацию о будущем присоединении Украины, ситуация происходила в иной обстановке в сфере безопасности.

После подписания в Кремле договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном режиме подает заявку на вступление в НАТО.

По его словам, этим действием Украина делает определяющий шаг. Зеленский добавил, что процедура вступления в НАТО позволит защитить украинское общество.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что это заявление является призывом ускорить начало третьей мировой войны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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