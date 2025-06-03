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03 июня, 23:04

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Белый дом: атаки Киева на аэродромы РФ заставили задуматься США о безопасности

Атаки Киева на аэродромы РФ заставили задуматься США о безопасности – Белый дом

Фото: 123RF/coffe72

Атаки украинских военных на российские аэродромы в заставили США задуматься о собственной безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, страны НАТО начали задумываться о пересмотре своих уязвимых мест после атаки по аэродромам РФ, писали ранее СМИ. Как уточнили эксперты, беспилотники являются серьезной угрозой для военных баз. Многие такие базы крупных стран Африки и Ближнего Востока оказываются наиболее уязвимы из-за обстановки в регионах.

Вооруженные силы Украины 1 июня при помощи FPV-дронов нанесли удар по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ответственность за террористические атаки взял украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что для атаки Киев задействовал 117 дронов.

Позже Минобороны РФ сообщило о задержании некоторых участников ударов. Однако число задержанных и их личности не раскрываются.

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