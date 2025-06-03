Комитет СФ поддержал штрафы до 500 тыс рублей за продажу энергетиков детям

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил верхней палате парламента принять закон, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Об этом пишет ТАСС.

Новую норму включат в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В случае принятия инициативы за продажу детям безалкогольного тонизирующего напитка, включая энергетический, штрафные санкции для граждан будут достигать 50 тысяч рублей, для должностных лиц сумма увеличится до 200 тысяч, а для юридических – до 500 тысяч.

Дела по таким нарушениям будут рассматривать органы исполнительной власти субъектов РФ, которые контролируют продажу соответствующих напитков. Сотрудники полиции смогут заниматься этим, если сами обнаружат признаки правонарушения.

Летом 2024 года Владимир Путин подписал закон, который запрещает продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические.

После принятия этой меры Минцифры РФ предложило использовать биометрию для подтверждения возраста при онлайн-продаже энергетиков и при их покупке через вендинговые автоматы.

Изменения внесут в закон о запрете продажи таких напитков несовершеннолетним. Покупатели должны будут регистрироваться в Единой биометрической системе через "Госуслуги: биометрия" или в банках. При этом для бизнеса внедрение биометрии будет необязательным.