Завершено формирование нового созыва Общественной палаты Москвы

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Завершено формирование V созыва Общественной палаты Москвы. В новый состав вошли 45 жителей столицы, сообщила пресс-служба палаты.

За кандидатов проголосовали 30 человек, утвержденные Сергеем Собяниным и депутатами Московской городской думы. Ряд участников нового созыва продолжают работать в палате, в том числе Виктор Блажеев, Денис Проценко, Михаил Швыдкой, Арина Шарапова, Александр Асафов и другие.

Однако некоторые начнут работу впервые. Среди них председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков, глава Центра общественных инициатив Анна Герасимова, ректор Московского финансового-юридического университета МФЮА Алексей Забелин, а также директор Аграрно-технологического института РУДН Эльвира Довлетярова.

Вместе с ними с новой работой предстоит ознакомиться президенту АНО Центр помощи многодетным семьям "Многомама" Алине Контаревой, директору ГБУ "Геронтологический центр "Юго-Западный" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы" Андрею Мецлеру, директору по трансформации ГУП "Московский метрополитен" Ольге Морозовой.

Также в первый раз в палате будут работать научный руководитель ГБУ "Городской психолого-педагогический центр департамента образования и науки города Москвы" Любовь Олтаржевская, председатель Московской Федерации профсоюзов Юрий Павлов и главный врач ГБУЗ "Городская поликлиника № 220 департамента здравоохранения города Москвы" Андрей Тяжельников.

На первом заседании Общественной палаты, которое состоится после 27 апреля, будут избраны председатель и его заместители. Также на этом заседании будет сформирована структура рабочих органов нового созыва.

Ранее Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета. Обновленный список включил в себя 26 человек, в числе которых премьер-министр Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин.

В то же время вице-премьер Юрий Трутнев, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и другие не вошли в обновленный состав президиума.