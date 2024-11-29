Путин включил в состав Общественной палаты Малышеву и Сметанюка

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Владимир Путин включил в состав Общественной палаты РФ руководителя АНО "Национальный центр исторической памяти при президенте Елену Малышеву и заместителя гендиректора АО "Мостострой-11" Сергея Сметанюка.

Это следует из указа главы государства об утверждении членов палаты. Документ подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин включил в состав Совбеза России полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жогу. Предшественник Жоги, нынешний сенатор Владимир Якушев, исключен из числа членов совета 30 сентября.

До этого участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя. Благодаря программе он смог получить необходимый для перевода на госслужбу опыт. Гурциев указал, что за время стажировки изучил работу муниципалитета и районов города.