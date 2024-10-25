Владимир Путин включил Артема Жогу в состав Совбеза России

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Владимир Путин включил в состав Совбеза России полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жогу. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Предшественник Жоги на посту – сейчас сенатор Владимир Якушев – исключен из числа членов совета 30 сентября.

Путин назначил Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе 2 октября. Российский лидер отметил важность помогать людям, работающим на Урале, и пожелал Жоге на новой должности всего хорошего. Тот в свою очередь его поблагодарил за оказанное доверие.

До этого участник программы "Время героев" Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя. Благодаря программе он смог получить необходимый для перевода на госслужбу опыт. Гурциев указал, что за время стажировки изучил работу муниципалитета и районов города.