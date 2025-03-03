NYP: вице-президент США Вэнс перевез семью в тайное место из-за активистов

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс перевез свою семью в "неизвестное место" после того, как столкнулся с проукраинскими активистами во время отдыха в штате Вермонт. Об этом сообщает The New York Post.

По данным СМИ, изначально Вэнс с семьей планировал остановиться в четырехзвездочном отеле около горнолыжного курорта, однако затем он был вынужден сменить место проживания.

Протестующие сорвали отдых Вэнса в Вермонте после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Митингующие выстроились с плакатами, транспарантами и украинскими флагами на пути следования кортежа Вэнса.

Зеленский прервал свою поездку в США после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Планировалось, что стороны подпишут соглашение по редкоземельным металлам, но президент США указал на неуважительное отношение Зеленского. Подписание документа было отменено.

После произошедшего скандала Зеленский отказался извиняться перед Трампом.

В Белом доме подчеркнули, что в ходе встречи именно украинский лидер повел себя враждебно по отношению к Вэнсу, с чего и начался конфликт.