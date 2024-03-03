Москалькова сообщила о завершении экспертных процедур РФ по телам погибших с Ил-76

Фото: телеграм-канал "Следком"

Экспертные процедуры с российской стороны по телам украинских военных, которые погибли при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области, завершены. Киев готов их принять, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

По ее словам, 29 февраля состоялись контакты по данному вопросу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Как отметила Москалькова, Украина может получить фрагменты тел погибших солдат в скором времени.

Она уточнила, что воля со стороны Москвы в этом есть.

"Со своей стороны Лубинец сказал, что они готовы принять. Наши процедуры экспертные завершились", – добавила уполномоченный по правам человека в РФ.

24 января российский военный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в случившемся украинские войска, заявив, что ВСУ атаковали самолет.

СК РФ установил, что самолет поразили из ЗРК, которая находилась в селе Липцы Харьковской области, которая находится под контролем украинских сил. Кроме того, следователи также пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot.

Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, рассказав о результатах экспертизы. Он добавил, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

СК РФ идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом