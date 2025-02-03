Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 21:33

Политика
Главная / Новости /

Журналист Реншоу ошибочно заявил о назначении Уиткоффа представителем США по РФ и Украине

Журналист ошибочно заявил о назначении Уиткоффа представителем США по РФ и Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Журналист Белого дома Джарретт Реншоу "по ошибке" сообщил о назначении Стива Уиткоффа спецпредставителем по России и Украине.

Ранее в соцсети X появилась указанная публикация, однако через некоторое время журналист удалил пост.

"Перепутал сообщения. Приношу извинения", – пояснил он.

Белый дом пока не выпускал официального заявления о назначении. При этом в ноябре 2024 года Дональд Трамп заявлял, что планирует назначить Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку.

Между тем американские власти запланировали встречи и контакты с Россией и Украиной, заявил ранее Трамп. Кроме того, команда американского лидера обсуждает способы убедить украинскую сторону провести выборы президента в рамках перемирия, писали СМИ.

До этого Трамп говорил о желании немедленно встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта.

Дональд Трамп ввел новые правила для ВВС США

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика