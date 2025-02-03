Журналист Реншоу ошибочно заявил о назначении Уиткоффа представителем США по РФ и Украине

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Журналист Белого дома Джарретт Реншоу "по ошибке" сообщил о назначении Стива Уиткоффа спецпредставителем по России и Украине.

Ранее в соцсети X появилась указанная публикация, однако через некоторое время журналист удалил пост.

"Перепутал сообщения. Приношу извинения", – пояснил он.

Белый дом пока не выпускал официального заявления о назначении. При этом в ноябре 2024 года Дональд Трамп заявлял, что планирует назначить Уиткоффа спецпосланником США по Ближнему Востоку.

Между тем американские власти запланировали встречи и контакты с Россией и Украиной, заявил ранее Трамп. Кроме того, команда американского лидера обсуждает способы убедить украинскую сторону провести выборы президента в рамках перемирия, писали СМИ.

До этого Трамп говорил о желании немедленно встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта.

