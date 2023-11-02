Военные Израиля прорвали линию обороны ХАМАС на севере Газы

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Армия обороны Израиля прорвала передовые линии обороны палестинской радикальной организации ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"Благодаря разведданным и скоординированным ударам с воздуха, моря и суши наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора", – приводит его слова ТАСС.

Хагари подчеркнул, что наземная операция Израиля продвигается в соответствии с планом.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу. Он заявил, что армия Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса" и пообещал, что ХАМАС будет уничтожен.

Сообщается, что в сектор Газа с момента расширения наземной операции вошли более 20 тысяч солдат Израиля. 31 октября в израильской армии также заявили об ожесточенных боях с радикалами из ХАМАС в глубине сектора Газа.

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