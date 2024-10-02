ВСУ потеряли на курском направлении более 19,5 тысячи военных и 135 танков

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Украинская армия лишилась на курском направлении более 19 550 тысяч военных и 135 танков. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, противник потерял 860 ББМ, 574 автомобиля, 156 арторудий, 98 бронетранспортеров, 66 боевых машин пехоты, 40 станций РЭБ, 33 пусковые установки РСЗО, 19 единиц инженерной и другой техники, а также девять РЛС контрбатарейной борьбы и три РЛС противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что ликвидация украинских формирований продолжается.

Бои с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Бойцам отряда "Каштан" спецназа "Ахмат" удалось продвинуться на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил в конце сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Между тем 29 сентября российский истребитель Су-34 нанес удары по опорному пункту Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. В результате этой атаки был уничтожен находившийся на пункте личный состав.

