Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его ответный визит на Украину

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Фото: depositphotos/mariakarabella
Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что забыл обсудить с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом детали его ответного визита в Киев.
"Честно вам скажу, что вспомнил об этом я после встречи, что надо было поговорить более детально о визите президента США. <...> Я думаю, что президент приедет на Украину", – сказал Зеленский журналистам по итогам переговоров, трансляцию вел телеканал "Украина 24".
Зеленский находится с рабочим визитом в США. В среду, 1 сентября, он провел переговоры с Байденом. Встреча длилась почти два часа.
По словам президента Украины, лидеры двух стран говорили о необходимости создания гарантий энергетической безопасности для Киева. Зеленский также заявил, что со стороны Байдена он увидел "желание" применять санкции в отношении России.
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