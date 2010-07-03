Венедиктов попросит Мосгоризбирком ввести электронный сбор подписей кандидатов

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Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал о планах обратиться в Мосгоризбирком с просьбой о введении электронного сбора подписей кандидатов на выборах. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Надо отметить, что со следующего года в Москве будет еще один эксперимент. В Москве начнет развиваться система электронных паспортов. Совмещение электронного паспорта с возможностью сбора электронных подписей, конечно, приведет к тому, что все сервисы, включая сбор подписей кандидатов, если останется такая норма, будут осуществляться электронно", – сообщил Венедиктов.

Он добавил, что в случае успеха по итогам теста обратится не только в Мосгоризбирком, но и к мэру Москвы, а также в ЦИК, чтобы вопрос об электронном сборе был рассмотрен.

Ранее Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в столице в день голосования. По его словам, "лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще".

В Москве в Единый день голосования пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Участвовать будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Присоединиться к электронному голосованию можно, подав заявление до 4 сентября.

Кроме того, еще более 130 тысяч горожан получат возможность проголосовать на дому. Для этого префекты округов Москвы выделят дополнительный транспорт. По словам Венедиктова, дополнительные автомобили понадобятся, если количество "надомников" будет значительным. Оставить заявку с просьбой проголосовать на дому можно до 14:00 8 сентября.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.