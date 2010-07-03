Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Они могут быть в день голосования. У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще. Мы относимся к этому философски", – сказал Венедиктов.

Также он сообщил, что около 2% избирателей хотят голосовать на выборах в Мосгордуму с помощью электронной системы, которую используют в трех избирательных округах.

"У нас резко повысилось количество желающих. Мы выходим на 2% вместо 1,5% избирателей", –сказал он.

В Москве в Единый день голосования состоится эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября.

Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.

По мнению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, избирательная кампания 2019 года проходит лучше прошлогодней. Она объяснила, что такой вывод сделан на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома добавила, что улучшения заметны пока лишь на данном этапе.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.